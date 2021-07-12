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    12:57, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Более 100 разыскиваемых уголовников задержано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 112 уголовных преступников, находящихся в розыске задержаны в Казахстане. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицией за время операций задержано 112 уголовных преступников, находящихся в розыске (граждан РК – 96, СНГ – 16) и выявлено 33 факта организации канала незаконной миграции», - сказала Шугыла Бериккызы

    Спикер также добавила, что министерство внутренних дел обращается к гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за утраты документов, попавшим в трудовое рабство, либо лишенным свободы - как можно скорее обратиться в полицию, где вам будет оказана необходимая помощь и поддержка.

    Было отмечено, что сектор услуг для иностранцев открылся в вокзальном комплексе «Нұрлы жол» в Нур-Султане.

    Президент страны неоднократно подчеркивал, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер, в этой связи возрастает важность соблюдения миграционных правил, а также обеспечения безопасности иностранцев, пребывающих в страну.

    Госкорпорацией «Правительство для граждан» совместно с МВД запущен пилотный проект по выдаче, продлении разрешений трудовым иммигрантам и формированию индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Казахстане в секторе услуг для иностранцев на территории столичного вокзала «Нұрлы жол».


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    МВД РК Борьба с преступностью Права человека Криминал Главная Общество Правоохранительные органы
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