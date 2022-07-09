Более 100 природных пожаров зарегистрировано в Карагандинской области за три месяца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала пожароопасного сезона в Карагандинской области зарегистрировано более 100 природных возгораний. Заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Нурлан Бекбосынов назвал главные причины природных катастроф и методы борьбы с ними.

- Здравствуйте, Нурлан Сакенович. За последний месяц в Карагандинской области было несколько природных пожаров. Что является основной причиной возгорания степей и лесов?

- С начала пожароопасного периода (апрель) в регионе зарегистрировано 22 лесных, 80 степных пожаров и возгораний сухой травы. Основными причинами является неосторожное обращение с огнем: непотушенные костры после пикников, спички и сигареты, неконтролируемые либо упущенные отжиги сухой растительности, грозовые разряды - сухая гроза (без осадков или при минимальном их количестве). Такое явление возникает при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Осадки не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. Сухая гроза стала причиной крупнейших природных пожаров в 2021 году и перехода степных возгораний на лес (Улытауский, Кувский лесхозы, Каркаралинский нацпарк).

- Сколько подразделений и сотрудников противопожарной службы работают в области?

- В состав ДЧС Карагандинской области входят 36 пожарных подразделений. Количество сотрудников, выезжающих на тушение пожаров, составляет более 1700 человек.

- Как обстоят дела со специальной техникой? Почему пришлось вызывать вертолеты из Нур-Султана?

- В автопарке ДЧС более 400 единиц основной и специальной пожарной техники. Ежегодно уровень оснащенности подразделений повышается, как за счет республиканского, так и за счет местного бюджетов. За последние пять лет мы получили более 100 единиц аварийно-спасательной, инженерной и оперативно-служебной техники.

Что касается привлечения авиации, то тушение природных пожаров, в особенности лесных, является сложным процессом. Зачастую наземная пожарная техника не всегда может добраться до очага возгорания, и нет возможности доставки воды для тушения. Так, при пожаре в Каркаралинском районе огонь был в труднодоступной горно-скалистой местности на высоте. Тушение пожара в лесопосадке в Караганде также было осложнено невозможностью использования местами автотехники из-за густой растительности. Ситуация осложнял сильный порывистый ветер, который быстро распространял огонь, создавая угрозу для жилых зданий, расположенных в непосредственной близости.

- Продолжая тему, касающуюся спецтехники. Иногда казахстанцы жалуются, что спецмашины прибыли на место пожара с пустой цистерной. Объясните принцип работы автоцистерн.

- Конечно, на любой пожар пожарная автоцистерна выезжает с водой. Объем пожарных автоцистерн составляет от 2,5 тонн. Этой воды хватает всего лишь на 5-10 минут работы. Поэтому нужна дозаправка или протягивается магистраль к водоисточнику. Водой заправляемся с пожарных гидрантов или с любых открытых водоемов. Возвращаясь после пожара, бойцы обязательно заправляются водой, потому что не знаем, когда может поступить следующий выезд. В боксе все автоцистерны стоят уже заполненные водой.

- Нередко при возникновении природных пожаров большую роль играет человеческий фактор. Какие основные правила безопасности нужно соблюдать, чтобы избежать катастроф?

- Зачастую виновником природных пожаров и возгораний сухой растительности является человеческий фактор. Необходимо быть очень внимательными, не бросать непотушенные окурки, спички, не оставлять непотушенные костры, а также битое стекло.

Разведение костров и сжигание отходов должно осуществляться на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. В ветреную погоду это недопустимо.

Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения. По окончании процесса остатки горения должны быть потушены до полного прекращения тления.

Помните! Сухая и ветреная погода способствуют возникновению и распространению пожаров. Достаточно маленькой искры для возникновения большого пожара.

- В тушении степных пожаров часто помогают добровольцы и фермеры, у которых горят поля. Однако не все знают, как правильно вести себя при борьбе с огнем. Какие правила должны соблюдать люди при тушении огня?

- Борьба с пожарами требует профессионализма, но неравнодушные люди часто подключаются к процессу тушения – это сложная и трудная задача. Ведь опасность представляет не только сам огонь, но и дым, а также высокая температура.

Поэтому все добровольцы, входящие в состав добровольных противопожарных формирований, которые формируют местные исполнительные органы, проходят обучение и инструктаж. Если возникла необходимость участия в тушении пожара, то в первую очередь, нужно оценить свои силы. Наличие проблем со здоровьем - первое противопоказание, так как придется длительное время находиться на жаре и в условиях задымления. Также обязательна соответствующая экипировка: закрытая обувь, хлопчатобумажная одежда без синтетических примесей, головной убор и т.д. При тушении пожаров нужно быть очень внимательным и не оказаться в кольце огня.

- Назовите главные факторы, мешающие тушению пожара. Будь то природных, либо бытовых. Как помочь или хотя бы не создавать преград для работы пожарных?

- К сожалению, часто о пожаре нам сообщают, когда огонь уже охватил большую площадь. Это один из самых главных факторов, препятствующих оперативному тушению. Чем раньше мы приступим к тушению, тем успешнее ликвидируем пожар.

Помощью будет оперативное сообщение, точный адрес или место происшествия. Нужно дать как можно больше информации о происшествии: как быстрее туда проехать, есть ли пострадавшие, что именно горит. Знайте! Как только звонок поступает к нам на пульт, пожарные расчеты уже выехали. Всю дополнительную информацию, которая поступает позже, диспетчеры передают по рации.

- С каждым годом в районах и отдаленных населенных пунктах открываются новые противопожарные пункты. Как и кто их содержит? В каких районах есть необходимость создания таких пунктов?

- Многие населенные пункты области расположены на значительных расстояниях от районных центров. Это сказывается на оперативности прибытия профессиональной помощи спасателей.

Поэтому мы рекомендуем открывать такие посты в отдаленных населенных пунктах, где рядом нет государственной противопожарной службы. Это способствует быстрому реагированию при возникновении возгораний.

Местные исполнительные органы проводят работу по созданию пожарных постов. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области оказывает методическую помощь в обучении работников тактике тушения пожаров и использовании пожарно-техническим вооружением.

В настоящее время в области создан 51 пожарный пост, часть из них находится на содержании местных исполнительных органов.

- Спасибо за интервью!