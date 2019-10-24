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    Более 100 последователей деструктивных течений вернулись в традиционную религию в Актюбинской области

    24 Октября 2019, 15:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Жастар сарайы прошла международная экспертная площадка «Современные практики дерадикализации». В ходе мероприятия эксперты из разных стран поделились положительным опытом по работе с последователями деструктивных религиозных течений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие казахстанские и иностранные специалисты в сфере религии.

    «Религиозный экстремизм - один из серьезных вызовов современной цивилизации. Необходимо поставить заслон тем, кто представляет угрозу безопасности государства, основам стабильного развития общества. В нашем регионе принимаются действенные меры по повышению эффективности информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику религиозного экстремизма и терроризма. В результате данной работы снижается количество приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Нам необходимо усилить системную работу в этом направлении, повышая религиозную грамотность населения», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

    Аким области отметил, что в целях восполнения дефицита религиозных специалистов в регионе налажены тесные связи с Египетским университетом исламской культуры «Нур Мубарак», в регионе уже работают 52 актюбинца, обучившиеся в вузе.

    По итогам реабилитационной работы в традиционный ислам возвращены более 100 приверженцев деструктивных течений.

    «Наша цель не только обеспечить социально-экономическое развитие области, но и сохранить политическую стабильность. Все, кто сбился с истинного пути – это ведь наши люди. Мы будем оказывать им всестороннюю помощь», - подчеркнул глава региона.

    Иностранные специалисты, выступившие с докладами по актуальным темам, также поделились своим опытом и наработками.

    По итогам мероприятия, по инициативе акимата Актюбинской области, Египетским университетом исламской культуры «Нур Мубарак» будет издан глоссарий, в который войдут 150 религиоведческих терминов. Глоссарий предназначен для теологов, занимающихся реабилитацией.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Религия Общество
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