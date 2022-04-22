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Более 100 поддельных экспонатов выявили в музее Узбекистана

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Апреля 2022, 19:21
Более 100 поддельных экспонатов выявили в музее Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В государственном музее-заповеднике «Ичан-Кала» города Хивы выявлено более 100 поддельных экспонатов. Об этом сообщает Агентство культурного наследия Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фальсификация исторических ценностей установлена в ходе исследования музейного фонда, включенного в список уникальных экспонатов.

«Установлено, что в общей сложности 101 музейный экспонат не соответствует описаниям приходной книги по размеру, материалу, стилю обработки и периоду создания», - сообщили в Агентстве.

По результатам проверки соответствующие документы переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.

Крепость «Ичан-Кала», которой более 2 500 лет, является исторической частью города Хивы. В 1990 году ее внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.


Фото: podrobno.uz
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