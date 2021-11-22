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    Более 100 пешеходов привлекли к ответственности в районе Туркестанской области

    22 Ноября 2021, 04:50

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области полицейские привлекли к ответственности более 100 пешеходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В целях улучшения оперативной обстановки, повышения транспортной дисциплины среди водителей и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на дорогах, в Сарыагашском районе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

    По итогам ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники местной полицейской службы Сарыагашского РОП зарегистрировали 300 административных правонарушений.

    В том числе, по статье 615 КоАП РК «Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» полицейские привлекли 104 нарушителя; по статье 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, эксплуатации ремней безопасности или мотошлемов» - 53; по статье 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» – 31; по статье 595 «Нарушение правил маневрирования» - 35 водителей, и составили административные протоколы.

    Кроме того, стражи порядка раздали водителям и пешеходам памятки по безопасности дорожного движения.

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    Туркестанская область ДТП Транспорт
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