Более 100 пешеходов привлекли к ответственности в районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области полицейские привлекли к ответственности более 100 пешеходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В целях улучшения оперативной обстановки, повышения транспортной дисциплины среди водителей и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на дорогах, в Сарыагашском районе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

По итогам ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники местной полицейской службы Сарыагашского РОП зарегистрировали 300 административных правонарушений.

В том числе, по статье 615 КоАП РК «Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» полицейские привлекли 104 нарушителя; по статье 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, эксплуатации ремней безопасности или мотошлемов» - 53; по статье 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» – 31; по статье 595 «Нарушение правил маневрирования» - 35 водителей, и составили административные протоколы.

Кроме того, стражи порядка раздали водителям и пешеходам памятки по безопасности дорожного движения.