НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 100 образовательных грантов предоставят казахам, живущим за рубежом. Об этом сообщила ректор Международной образовательной корпорации Маргарита Имандосова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша образовательная корпорация всегда уделяет большое внимание социальной поддержке своих обучающихся. Естественно, стоит вопрос и в социальной поддержке обучающихся лиц из семей с низким доходом, социально уязвимых слоев населения, многодетных семей. Здесь я бы хотела отметить, что мы предусматриваем скидки и поддержку для своих работников – если у нас обучаются дети наших работников, мы тоже предоставляем им определенные скидки. На сегодня мы выделяем больше 100 грантов для поддержки абитуриентов, поступающих в наш вуз и колледжи», - сказала Маргарита Имандосова на брифинге в СЦК.

«Мы хотим информировать о том, что мы проводим конкурс «Отанга барар жол», который прежде всего направлен на предоставление возможности получить достойное образование нашим соотечественникам, которые живут за границей и не являются гражданами РК, но являются лицами казахской национальности», - добавила спикер.

В свою очередь, первый проректор Международной образовательной корпорации Каиржан Мендигалиев подчеркнул, то желающих воспользоваться казахстанским образованием очень много.

«В мире проживает более 5 млн лиц казахской национальности, которые не являются гражданами нашей страны. Очень много тех, кто хотел бы получить высшее образование в университетах РК, чему свидетельствует большое количество обращений, которые поступают в социальные сети, в директ, колл-центр, в наши международные образовательные корпорации. МОН ежегодно выделяет около 50 тысяч государственных грантов для получения образования в вузах нашей страны. Создаются прекрасные условия для того, чтобы лица, не являющиеся гражданами РК, также могли принимать участие в конкурсе на государственные гранты», - заключил он.