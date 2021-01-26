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    Более 100 новых IT-компаний создадут в Казахстане

    26 Января 2021, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут созданы более 100 новых IT-компаний. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжится активная работа по качественной цифровизации экономики. В 2021 году «оптоволокно» появится в более чем 2 тысячах сел. Кардинально будет изменен процесс предоставления земельных участков. Оформить земельный участок можно будет онлайн», - сказал Аскар Мамин.

    Премьер добавил, что 90% госуслуг будут доступны через смартфоны. Планируется 100% переход к проактивным социальным платежам.

    «Будут созданы более 100 новых IT-компаний и подготовлены более 10 тысяч квалифицированных кадров. Рост инвестиций в область обработки и хранения данных составит 72 млрд тенге. Инновационные проекты будут поддержаны грантовым финансированием на 6 млрд тенге», - заключил Аскар Мамин.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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