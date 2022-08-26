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    Более 100 нелегальных мигрантов спасли в Турции

    26 Августа 2022 10:53

    МУГЛА. КАЗИНФОРМ - 104 нелегальных мигранта высажены на берег в районах Муглы Мармариса и Датчи. Об эттом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Согласно заявлению командования береговой охраны, группа береговой охраны направилась в район у берегов Мармариса после получения информации об обнаружении нелегальных мигрантов на резиновых лодках .

    Катер береговой охраны взял на борт 29 иностранных граждан.

    Тем временем в районе Датча спасены 75 незаконных мигрантов на трех резиновых лодках.

    После прохождения необходимых процедур незаконные мигранты были переданы провинциальному управлению миграции.



    Photo: aa.com.tr
    Турция мигранты
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