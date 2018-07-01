Более 100 млн тонн нефти планирует добывать Казахстан к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Ассоциации KAZENERGY рассказали о ходе реализации проектов по дальнейшему расширению трех крупных месторождении Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Драйверами в нефтедобыче страны остаются три крупных нефтегазовых проекта - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Они позволят внести существенный вклад в экономический рост страны в среднесрочном периоде. Объем добычи нефти будет расти и к 2025 году выйдет на уровень в 104 млн тонн в год», - говорится в сообщении, распространенной во время брифинга для представителей дипломатического корпуса в МИД РК.

Отмечается, что для этого, на всех трех месторождениях реализуются проекты дальнейшего расширения и продления добычи.

«На Кашагане к 2024 году по проекту дальнейшего расширения (определение концепции и начало базового проектирования ЦК-01, Центр компримирования) ожидается увеличение добычи от 13 млн до 16 млн тонн в год. С самого начала реализации проекта (с 1998 года) объем инвестиций в социально-инфраструктурное развитие Атырауской и Мангистауской областей составил 570 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Планом будущего освоения Карачаганака предусмотрена реализация проектов по поддержанию текущего уровня добычи - это модернизация газовых мощностей, строительство четвертого компрессора и пятого внутрипромыслового трубопровода. Срок реализации в 2020 году с объемом инвестиций более 1,5 млрд долларов США.

На Тенгизе в рамках проекта будущего расширения сегодня работают более 30 тысяч казахстанцев. Инвестиции по проекту составляют порядка 38 млрд долларов США, фактическое освоение за два года - свыше 11 млрд долларов США, а в 2018 году - план свыше 7 млрд долларов. После 2022 года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 27 до 39 млн тонн в год.