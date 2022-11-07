Более 100 млн штрафов наложено на службы технадзора из-за некачественных дорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января по 1 ноября текущего года Национальным центром качества дорожных активов выявлено порядка 5 тыс. дефектов на республиканской сети автодорог. На сегодняшний день Национальным оператором автодорог республиканского значения (АО «НК «КазАвтоЖол») устранен 81% (более 4 тыс) всех выявленных дефектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

Так, к примеру, работы по устранению дефектов проведены на автодорогах Р-4 «Астана-Ерейментау-Шидерты», «Щучинск-Зеренда», «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ», «Семей-Кайнар», «Усть-Каменогорск-Семей» и др.

Оставшиеся дефекты планируется ликвидировать до конца текущего года.

Регулярный осмотр автодорог республиканского значения для выявления локальных дефектов покрытия проезжей части также осуществляется сотрудниками департамента технической политики и контроля качества АО «НК «КазАвтоЖол» совместно с подрядными организациями. Кроме того, на постоянной основе проверяется работа служб технического надзора, которые непосредственно ответственны за качество строительно-монтажных работ от начала и вплоть до сдачи проекта в эксплуатацию. Сотрудники департамента проверяют наличие экспертов и необходимых лабораторных оборудований на местах и иные пункты согласно технической спецификации. Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная на службы технического надзора за 11 месяцев текущего года, составила более 100 млн тенге.