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    Более 100 млн квадратов жилья введут в эксплуатацию в Казахстане

    5 Ноября 2021, 15:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о запланированном привлечении частных инвестиций в жилищное строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проекта «Жайлы тұрғын үй» будет привлечено 13,5 трлн тенге инвестиций в жилищное строительство», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

    В частности, предусмотрено субсидирование расходов за аренду жилья в частном жилищном фонде для 185,1 тыс. человек, строительство 102,3 тыс. единиц социального арендного и кредитного жилья, строительство 15 тыс. единиц жилья для работающей молодежи, а также субсидирование затрат работодателей по строительству 2,9 тыс. арендных домов на селе.

    «В целом будет введено 103 млн кв.м нового жилья. 235 тыс. земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будут обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой», - пообещал глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инвестпроекты Строительство Жилье Экономика Миннацэкономики
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