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    Более 100 млн квадратных метров построят в Казахстане до 2025 года

    28 Декабря 2021, 09:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов доложил о действующих в стране строительных организациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в строительной отрасли действует 46476 предприятий (в том числе в производстве строительных материалов – 2 420 предприятий), занятых - 641 тыс. работников и специалистов», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    Он напомнил, что согласно поручению Главы государства, а также в соответствии с предвыборной программой партии «Nur Otan» до 2025 года планируется построить 103 млн. кв. метров жилья. 977 тыс. семей будут обеспечены жильем.

    «На 1 тенге госинвестиций будут привлечены до 7 тенге частных инвестиций», - заключил Б. Атамкулов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Нур Отан Строительство Экономика
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