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    Более 100 млн долларов составили инвестиции в геологоразведку – Минэнерго

    15 Февраля 2023, 18:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заявленные инвестиции в геологоразведку составили более 100 млн долларов. Министерство энергетики продолжит работу по совершенствованию мер господдержки для притока инвестиций в отрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В части предоставления права недропользования по углеводородам посредством аукциона, необходимо отметить, что данная процедура с 2020 года полностью автоматизирована и оказывается в электронном виде, что делает ее максимально открытой и прозрачной. За 2020-2021 годы было проведено три электронных аукциона. В результате заключено 39 новых типовых контрактов на разведку-добычу и добычу углеводородов», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр энергетики.

    Асхат Хасенов отметил, что сумма подписного бонуса, выплаченная в государственный бюджет, составила 12,8 млрд тенге. В прошлом году Министерством проведено два аукциона, на которых было выставлено 55 участков недр. По результатам аукционов реализовано 38 участков недр с уплатой подписного бонуса на сумму порядка 26 млрд тенге, что является наибольшей в сравнении с предыдущими годами.

    «Заявленные инвестиции в геологоразведку составили более 100 млн долларов. Таким образом, Министерством будет продолжена системная работа по совершенствованию мер государственной поддержки для притока инвестиций в отрасль, обеспечения понятных и прозрачных процедур предоставления права недропользования на каждом этапе», - добавил вице-министр энергетики.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Экономика Минэнерго РК Геология Инвестиции
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