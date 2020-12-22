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    Более 100 мероприятий в рамках Года волонтеров провело Агентство по делам госслужбы

    22 Декабря 2020, 20:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уходящий год был объявлен Годом волонтеров. Для поддержания всереспубликанских начинаний по оказанию помощи нуждающимся слоям населения, Агентством по делам государственной службы в течение 2020 года проведена акция «Игі істер уақыты/Время добрых дел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

    Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, работники Агентства по всей республике принимали активное участие в волонтерских и благотворительных мероприятиях, а именно:

    - приобретение кислородного концентратора для областной больницы (Акмолинская область);

    - расчистка от мусора и снега территорий домов малюток, престарелых и домов участников ВОВ и тружеников тыла;

    - проведение экологической акции по посадке деревьев в парках и скверах, а также аллеях;

    - осуществлен сбор средств и продовольствия в фонд помощи жителям Мактааральского района Туркестанской области – пострадавшим от наводнения;

    - сбор продовольственных корзин для малоимущих и многодетных семей, матерей-одиночек, а также инвалидов и одиноких пенсионеров;

    - участие в общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу»;

    - участие в акции «День донора».

    В целом, по инициативе АДГС РК в рамках акции «Время добрых дел» проведено около 100 мероприятий по оказанию помощи населению.

    Агентство поддерживает инициативы по широкому освещению совершенных благих дел в надежде, что такие инициативы могут мотивировать все большее количество людей быть приверженцами добрых начинаний, а также и впредь намерено продолжить деятельность, направленную на помощь нуждающимся.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Волонтёрство
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