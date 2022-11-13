Более 100 медработников не хватает больницам Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемами кадрового дефицита поделились в столичном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кадровый состав представлен более 1,7 тыс. врачами и более 2,6 тыс. средними медицинскими работниками. Одной из проблем здравоохранения города является дефицит кадров. На сегодня дефицит врачей составляет 140 единиц», - сообщили в управлении.

Как заверили в ведомстве, учреждениями создаются условия для медицинских сотрудников.

В частности, согласно предоставленной информации, с 2020 года средняя заработная плата врачей увеличилась на 60 % (с 210 тыс. до 300 тыс. тенге) и среднего медицинского персонала на 50 % (с 130 тыс. до 180 тыс. тенге).

В 2023 году планируется повышение заработной платы врачам на 35 % и среднему медицинскому персоналу на 10 %.

В 2020 году из местного бюджета выделены более 550 млн тенге для подготовки медицинских кадров по 21 специальности (283 гранта). На сегодня обучается 243 человек (завершают в текущем году – 151 и 2023 году – 92).

«В целях кадрового обеспечения на 2022-2023 учебный год выделены финансовые средства на 245 грантов. За последние три года выделено 750 грантов на подготовку среднего медицинского персонала (ежегодно по 250 грантов)», - говорится в информации управления общественного здравоохранения.



