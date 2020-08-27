Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Более 100 медалей завоевали на олимпиадах в прошлом учебном году школьники ВКО

    27 Августа 2020, 22:10

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Как одаренные дети из Восточного Казахстана покоряют большой мир, рассказали на августовском совещании работников образования с участием главы региона Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

    По словам руководителя управления образования Сайрангуль Жумадиловой, команда школьников области достойно представляет Восточный Казахстан на престижных международных и республиканских олимпиадах.

    В 2019-2020 учебном году участники интеллектуальных соревнований завоёвали 106 медалей, из которых 36 золотых, 31 серебряная, 39 бронзовых. В том числе 35 медалей на международных состязаниях.

    В Европейской международной олимпиаде по физике единственное «золото» Казахстану принес учащийся 11 класса областного специализированного лицея Білім-инновация города Семей Расул Магауин. Он является многократным победителем и призером международных олимпиад.

    Также школы принимают участие в международных проектах и конкурсах. Так, участвуя в республиканском конкурсе «Моя экошкола жизни», инициированном Программой развития ООН, Министерством экологии, геологии и природоохранных ресурсов, школа-комплекс № 3 города Семея набрала абсолютное количество рейтинговых баллов и стала обладателем платинового сертификата на безвозмездный международный грант на сумму 23 млн тенге от Посольства Японии в РК. На сегодня средняя школа №3 является пилотной площадкой региона.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Образование Акимат Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов
    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай