Более 100 лицензий на Олимпиаду в Токио намерен завоевать Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько лицензий на Олимпиаду в Токио завоевали казахстанские спортсмены, ответили в Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент в копилке команды 52 лицензий на игры в Токио, которые перенесены на 2021 год. Я думаю, что мы, как и планировали, завоюем более 100 лицензий. У нас будут более 110 спортсменов участвовать на Олимпийских играх. Мы верим в успех наших ребят, наших девочек, нашей команды», - сообщил вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-отчетной встречи на площадке в СЦК.

«За последние 20 лет мы в первый раз участвуем в соревнованиях по стрельбе из лука, в командных соревнованиях. В командных видах спорта также отобразились у нас ватерполисты во время пандемии благодаря тем мерам, которые были приняты нашей госкомиссией. Вы знаете, что работа нашей комиссии получила наивысшую оценку Всемирной организации здравоохранения», - отметил вице-министр.

Он напомнил, что казахстанские спортсмены уже приступили к тренировкам.

«На данный момент все ребята в строю, тренируются. С 1 июня у нас уже разрешены тренировки с соблюдением всех мер безопасности. Наши ребята продолжают тренироваться и готовиться к отборочным турнирам. Кто получил лицензию, уже готовятся к олимпийским играм. Настрой хороший. Мы подводили их к пику формы к августу этого года. Но тем не менее весь мир оказался в равных условиях», - рассказал С. Мусайбеков.

Напомним, ранее министр культуры и спорта рассказала, что из-за переноса Олимпиады в Токио на 2021 год сэкономленная сумма составила 4,3 млрд тенге.