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    Более 100 кг золотосодержащей руды изъяли у жителя Жамбылской области

    24 Февраля 2023, 15:51

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередной подпольный цех по переработке золотосодержащей руды выявили жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники отдела криминальной полиции Мойынкумского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Акбакай обнаружили в хозяйственной пристройке частного дома мини-цех по незаконной обработке сырья, содержащего драгоценные металлы.

    «Изъяты самодельная шаровая дробилка, три пластиковые бутылки с жидкостью, похожей на ртуть, канистра с азотной кислотой, два мешка с золотосодержащей рудой общим весом 116 килограммов. Установлен и задержан 28-летний местный житель. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - пояснили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 295-1 части 1 УК РК (Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы). Ущерб, причиненный государству, устанавливается. Назначен ряд необходимых экспертиз.

    Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года в том же селе Мойынкумского района был обнаружен подпольный цех с 10 тоннами золотосодержащей руды, занимавшийся незаконной обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы. Хозяин цеха 37-летний местный житель задержан, идет расследование.

    Мини-цеха по переработке золота периодически выявляют в поселке Акбакай возле золотодобывающего комбината в Мойынкумском районе. Из незаконного оборота у жителей поселка Акбакай изымали десятки килограммов золотосодержащего концентрата, а также сопутствующее оборудование - мини-дробилки для размельчения руды, взрывчатые вещества, шахтерские наборы с масками, лампами и радиоактивными веществами, необходимыми для переработки драгоценных камней. В целях предупреждения хищений золотосодержащей руды в регионе работают специальные полицейские группы, раскрывающие факты преступлений, связанных с «золотым промыслом».

    В Жамбылской области месторождения золота встречаются в Мойынкумском, Кордайском, Рыскуловском районах. Промышленная добыча золота уже почти 50 лет осуществляется на золотоносном месторождении «Акбакай» в Мойынкумском районе, имеющем значительные золоторудные запасы. В целом, по Жамбылской области только разведанные запасы золота оцениваются в сотни тонн.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Видео
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