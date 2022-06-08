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    Более 100 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

    8 Июня 2022, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 июня лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (–97+ и 47 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.

    Из них в стационарах находится – 33 пациента, на амбулаторном уровне – 111 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

    За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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