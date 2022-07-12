Более 100 инвестпроектов по производству стройматериалов реализуют в Казахстане за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие пять лет в Казахстане реализуют 107 инвестиционных проектов, направленных на производство строительных материалов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сути, государство не регулирует цены на рынке недвижимости. Но мы проведем соответствующий мониторинг. Известно, что именно строительные материалы напрямую влияют на рост цен на рынке. Государство должно принять меры, чтобы цены на эти строительные материалы не росли. Мы, например, в течение пяти лет реализуем 107 инвестиционных проектов. Их объем достигает 1 трлн тенге. Данные инвестиционные проекты направлены на выпуск отечественных строительных материалов», - сказал Алихан Смаилов в интервью на национальном телеканале Qazaqstan.

Глава Кабмина отметил, что если в результате этих работ мы произведем необходимые материалы для строительной отрасли страны, то это будет напрямую влиять на стабилизацию цен на жилье.

«Мы проводим специальную работу в этом направлении», - добавил Алихан Смаилов.