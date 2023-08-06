Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Более 100 единиц техники устраняют последствия ливня в Астане

    6 Августа 2023, 20:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После ливня, который прошел в Астане, на улицах города работает более 100 единиц техники, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в столичном акимате, в связи с прошедшими дождями по городу задействовано более 100 единиц техники: АС машины и мотопомпы. Организацией «Elorda eco system» на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.

    Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемном участке.

    В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана ЖКХ Акимат Видео Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Abu Dhabi Ports Group расширяют сотрудничество
    Астанчанка убила мужчину, протащив на двери машины: суд оправдал ее
    Медсестрам в Казахстане делегируют некоторые функции врача
    Сильный ветер и грозы снова прогнозируют в СКО
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области