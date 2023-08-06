Более 100 единиц техники устраняют последствия ливня в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После ливня, который прошел в Астане, на улицах города работает более 100 единиц техники, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в столичном акимате, в связи с прошедшими дождями по городу задействовано более 100 единиц техники: АС машины и мотопомпы. Организацией «Elorda eco system» на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.

Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемном участке.

В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.