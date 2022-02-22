Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 100 домов и около 300 дач находятся в зоне подтопления в Петропавловске

    22 Февраля 2022, 22:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в период паводка могут оказаться подтопленными талыми водами 107 жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Булат Жумабеков на заседании акимата сообщил, что число подтапливаемых домов сократилось в два раза.

    «По анализу подтопляемых территорий за 2017-2020 годы в городе подвергались подтоплению талыми водами около 240 жилых домов. Со строительством новых сетей и установкой глубинных насосов в местах вероятного подтопления, прочисткой ливневой канализации количество подтапливаемых домов уменьшилось до 107. Все эти адреса нам известны», - сказал Б. Жумабеков.

    По его словам, для аккумулирования и дальнейшей перекачки талых вод установили 19 колодцев с глубинными насосами, увеличили протяженность ливневой канализации по городу в два раза.

    На случай ухудшения паводковой обстановки подготовили 83 единицы исправной техники. Имеется запас горюче-смазочных и инертных материалов. Установили три сирено-речевые установки, радиус действия одной составляет 600-900 метров.

    Для эвакуации населения подготовлены сборные эвакуационные пункты в трех школах. Составили схемы, завели журналы регистрации, определили ответственных за организационную работу эвакопункта, оборудовали медицинские пункты.

    «Сотрудники ветеринарной станцией города начали обход жилых дворов. Для эвакуации животных с подтопляемых территориий будут предоставлены временные места для их размещения. С 15 февраля проводится профилактическая работа с жителями, проживающими в паводкоопасных участках и в дачных массивах. Всего подвержены подтоплению 16 дачных обществ, 280 дачных участков. Проживают постоянно там 200 человек», - проинформировал Б. Жумабеков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане