Более 100 домов и около 300 дач находятся в зоне подтопления в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в период паводка могут оказаться подтопленными талыми водами 107 жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Булат Жумабеков на заседании акимата сообщил, что число подтапливаемых домов сократилось в два раза.

«По анализу подтопляемых территорий за 2017-2020 годы в городе подвергались подтоплению талыми водами около 240 жилых домов. Со строительством новых сетей и установкой глубинных насосов в местах вероятного подтопления, прочисткой ливневой канализации количество подтапливаемых домов уменьшилось до 107. Все эти адреса нам известны», - сказал Б. Жумабеков.

По его словам, для аккумулирования и дальнейшей перекачки талых вод установили 19 колодцев с глубинными насосами, увеличили протяженность ливневой канализации по городу в два раза.

На случай ухудшения паводковой обстановки подготовили 83 единицы исправной техники. Имеется запас горюче-смазочных и инертных материалов. Установили три сирено-речевые установки, радиус действия одной составляет 600-900 метров.

Для эвакуации населения подготовлены сборные эвакуационные пункты в трех школах. Составили схемы, завели журналы регистрации, определили ответственных за организационную работу эвакопункта, оборудовали медицинские пункты.

«Сотрудники ветеринарной станцией города начали обход жилых дворов. Для эвакуации животных с подтопляемых территориий будут предоставлены временные места для их размещения. С 15 февраля проводится профилактическая работа с жителями, проживающими в паводкоопасных участках и в дачных массивах. Всего подвержены подтоплению 16 дачных обществ, 280 дачных участков. Проживают постоянно там 200 человек», - проинформировал Б. Жумабеков.