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    Более 100 детей родилось 1 июня в столице

    2 Июня 2022, 19:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошло чествование новорождённых, родившихся в День защиты детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    «В День защиты детей в акушерских блоках многопрофильных больниц Нур-Султана на свет появилось 107 новорожденных. Число девочек превысило на одного ребенка – 54 девочки и 53 мальчика», - сообщили в пресс-службе акимата.

    Своим счастьем и радостью поделилась одна из мам.

    «Мне посчастливилось стать мамой во второй раз. Мы назвали нашу дочь Каусар. Роды прошли легко, благодаря чуткому отношению и профессионализму врачей и медперсонала. Выражаю им огромную благодарность», - говорит жительница города Загира Сейтахынкызы.

    По традиции каждый год 1 июня в столице проходит чествование новорождённых, родившихся в День защиты детей. Родильницам вручили благодарственные письма от имени акима столицы и подарки для деток.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Демография
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