Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Более 100 детей родились по программе «Аңсаған сәби» в Туркестанской области

    23 Июля 2022, 17:43

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- Одним из приоритетных направлений здравоохранения в Казахстане остается охрана материнства и детства, поэтому стоит задача поднять уровень перинатальной службы в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    «В рамках реализации поручения Главы государства, планируется строительство 8 родильных домов, соответствующих международным стандартам, в том числе в Туркестанской области – 2», - проинформировала общественность глава Минздрава РК Ажар Гиният в ходе своей рабочей поездки в Туркестанскую область.

    Учитывая высокую рождаемость в Туркестанской области и потребность в увеличении мощностей родовспомогательных организаций, в регионе планируется строительство двух современных перинатальных центров, один из которых будет построен в Сары-Агашском районе.

    Она также сообщила, что с 2021 года по поручению Президента Казахстана запущена специальная программа «Аңсаған сәби», которой предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года.

    «В 2021 году в Туркестанской области выделено 453 квоты, 62 женщины забеременели, 106 уже познали счастье рождения ребенка», - сказала министр.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Туркестанская область Минздрав РК Здравоохранение Демография Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности призвал Глава государства
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау