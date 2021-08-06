Более 100 чиновников арестованы за коррупцию в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о результатах деятельности ведомства в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой за истекший период этого года зарегистрировано 921 судебное расследование, 725 из которых направлены в суд. По указанным уголовным делам задержаны 110 должностных лиц, применена мера пресечения содержания под стражей в отношении 101 человека и домашний арест - в отношении 26», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

Он сообщил о каких именно правонарушениях идет речь.

«За указанный период по уголовным коррупционным делам всего осуждено 520 лиц, 131 лицо осуждено за получение взятки, 222 - за дачу взятки, 12 - за посредничество, 71 - за мошенничество, 35 - за хищение, 35 - за злоупотребление должностными полномочиями и 9 - за превышение власти или должностных полномочий. Также имеется ряд других статей уголовного кодекса», - заключил спикер.