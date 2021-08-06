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    Более 100 чиновников арестованы за коррупцию в 2021 году

    6 Августа 2021, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о результатах деятельности ведомства в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой за истекший период этого года зарегистрировано 921 судебное расследование, 725 из которых направлены в суд. По указанным уголовным делам задержаны 110 должностных лиц, применена мера пресечения содержания под стражей в отношении 101 человека и домашний арест - в отношении 26», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

    Он сообщил о каких именно правонарушениях идет речь.

    «За указанный период по уголовным коррупционным делам всего осуждено 520 лиц, 131 лицо осуждено за получение взятки, 222 - за дачу взятки, 12 - за посредничество, 71 - за мошенничество, 35 - за хищение, 35 - за злоупотребление должностными полномочиями и 9 - за превышение власти или должностных полномочий. Также имеется ряд других статей уголовного кодекса», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Суды Другие государственные органы
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