Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в общежитии секционного типа. Спасатели эвакуировали 107 человек, в том числе 13 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

«Сообщение поступило в 12:37. На место выехал 41 человек личного состава и 13 единиц техники. Эвакуированы 107 человек, из них 13 детей. В 13:21 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - прокомментировали в пресс-службе.

На первом этаже здания общежития расположены барбершоп, ресторан, филиал банка.

Ранее сообщалось, что 80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой.