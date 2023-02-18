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    Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Петропавловска

    18 Февраля 2023, 21:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в общежитии секционного типа. Спасатели эвакуировали 107 человек, в том числе 13 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

    «Сообщение поступило в 12:37. На место выехал 41 человек личного состава и 13 единиц техники. Эвакуированы 107 человек, из них 13 детей. В 13:21 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - прокомментировали в пресс-службе.

    На первом этаже здания общежития расположены барбершоп, ресторан, филиал банка.

    Ранее сообщалось, что 80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Видео Регионы Казахстана МЧС Пожар ДЧС Спасение Петропавловск
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