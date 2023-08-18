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    Более 100 человек арестовали в Пакистане за нападения на церкви

    18 Августа 2023, 20:17

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Власти провинции Пенджаб арестовали более 100 человек после того, как они подожгли церкви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CNN.

    По данным Комиссии по правам человека (NCHR), со среды 17 церквей подверглись актам вандализма. Нападения на церкви произошли после акций сожжения Корана в Швеции.

    «17 церквей в Джаранвале подверглись нападениям. 12 зарегистрированных церквей и 5 незарегистрированных», - сообщили в Комиссии по правам человека.

    Толпа из 5000 человек собралась группами вокруг Джаранвала, чтобы штурмовать церкви, но полиция предотвратила нападение.

    По фактам вандализма начато расследование.

    Напомним, в Швеции и Дании за последнее время участились случаи сжигания Корана.

    В Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании проведена акция по сожжению копии Корана.

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты по осквернению священных книг и признающая подобные действия нарушением норм международного права.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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