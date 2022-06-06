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    Более 100 частных домов снесут в Петропавловске

    6 Июня 2022, 21:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске начался долгожданный снос микрорайона «Копай», расположенного почти в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Здесь должны снести 117 частных домов. Большинство из них – ветхие строения, построенные несколько десятилетий назад. Всего в микрорайоне построят 27 многоэтажных жилых домов на 2800 квартир. План на этот год – начать возведение девяти из них.

    С владельцами домов, которые пойдут под снос, встретился аким области Кумар Аксакалов. Люди беспокоятся, что их еще не расселили, хотя техника уже работает. Некоторые жалуются, что риелтор уже подыскал жилье, а деньги городской акимат не перечисляет. Тревогу вызывает и участившееся число пожаров в микрорайоне. Горожане уверяют, что за несколько недель сгорели 10 домов. По их словам, не исключен поджог.

    Заместитель акима Петропавловска Жанболат Батырбеков заявил, что по каждому случаю идет индивидуальное разбирательство. Сейчас в работе четыре факта пожара.

    «Департамент по чрезвычайным ситуациям должен дать справку о том, что действительно стоял дом, и он сгорел. Потом берется справка из БТИ. Оценку в таком случае провести невозможно, будем рассматривать по квадратуре. Будет приниматься комиссионное решение о выплате. Пока не завершится разбирательство, говорить об этом рано», - прокомментировал Ж. Батырбеков.

    К. Аксакалов добавил, что те, кто не согласен с результатами оценки, могут решить вопрос через суд либо найти совместно с горакиматом другого оценщика.

    «Разговоры о сносе домов в Копае идут давно. В этом году начали. Деньги предусмотрены, в ближайшее время перечислят. Если цена вас не устроит, то государство не будет приобретать вашу землю. Мы можем выплачивать только то, во сколько оценили. В комиссию по оценке вошли общественники, представители Антикоррупционной службы, депутаты. Это решает не один человек. Понятно желание людей получить больше, но государство платит реальную стоимость», - сказал аким области.

    Помимо 27 многоэтажек в микрорайоне запланировали строительство школы, детского сада и поликлиники.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство
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