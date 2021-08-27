Более 10 взрывов произошло в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев рассказал хронологию событий в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается хронологии событий: 26 августа в 18:45 на базе инженерных боеприпасов регионального командования Юг произошло возгорание одного из хранилищ. К локализации пожара немедленно приступили пожарные команды воинской части в составе трех расчетов. Дежурный по войсковой части сразу оповестил оперативного дежурного управления командующего регионального командования Юг», - сказал Нурлан Ермекбаев на брифинге в РСК.

Всего на первом этапе к локализации пожара были задействованы 500 человек, затем их количество было увеличено до 1000, 24 пожарных машин Минобороны и МЧС.

«Несмотря на принятые усилия, пожарных через час после возгорания произошли первые взрывы. Всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов. На данной базе хранения были инженерные боеприпасы. Часть из них была вывезена два года назад из города Арысь», - заключил министр.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

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