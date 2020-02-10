Более 10% университетов нуждаются в серьезных изменениях – глава Ассоциации вузов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Ассоциации вузов Казахстана Рахман Алшанов высказался о сокращении вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Рахман Алшанов, в стране насчитывается 130 вузов, но их количество может сократиться.

«Целый ряд университетов, по моим подсчетам, 10-15% университетов нуждаются в серьезных корректировках – либо они должны сократиться, либо объединиться, перевести свой формат в рамки колледжа», - сказал президент Ассоциации вузов на пресс-конференции в СЦК.

Он также привел в пример маленькую территорию одного из вузов в Шымкенте. По его словам, в университете обучалось 37 тысяч студентов.

«К большому сожалению, есть и недобросовестные университеты. К примеру, в Шымкенте. Площадь здания составляет 3000 квадратных метров, обучались 37 тысяч студентов. Для сравнения, в КазНУ в Алматы обучаются меньше студентов – на 6 тысяч меньше. Зато площадь КазНУ составляет 283 тысячи квадратных метров», - подчеркнул Р. Алшанов.

Как отметил спикер, наряду с университетом в Шымкенте, ранее были приостановлены лицензии университетов в городах Актобе и Павлодаре. Он сообщил, что сейчас проверку вузов приостановили.

«Некоторые вузы отсудили обратно решение, поэтому сейчас министерству дали поручение ускорить подведение в соответствие нормативно-правовые акты, чтобы они были унифицированы. Проверка приостановлена, чтобы довести эту работу до конца. Сейчас речь идет о десяти различных вузах. Три отсудили обратно, по четырем - в процессе. Статистика более подробно ведется в министерстве», - проинформировал Рахман Алшанов.