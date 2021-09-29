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    Более 10 тысяч зрителей побывали на концертах карагандинского оркестра в Турции

    29 Сентября 2021, 20:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета с 16 по 27 сентября был на гастролях в Турции. Более чем 10 тысячам зрителей домбра и кобыз «рассказали» историю Великой степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На творческое турне наших музыкантов пригласили в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и Всемирного малого курултая казахов.

    «Мы приняли участие в курултае, а также дали концерты в городах Алания, Анталья, Хатай, Газиантеп, Стамбул и Конья. Концерты нашего оркестра в общей сложности посмотрели более 10 тысяч зрителей Турции. В Хатае, где готовятся к открытию ЭКСПО, посчастливилось первыми опробовать зал амфитеатра, хотя там еще идут строительные работы. Нам поступило предложение выступить и на открытии ЭКСПО. Но это пока только в планах», – говорит руководитель Карагандинского концертного объединения имени К. Байжанова Талгат Идрисов.

    Многих турецких зрителей приятно удивило звучание казахских народных инструментов. Концертная программа оркестра на гастролях была разнообразной.

    «Мы играли кюи Даулеткерея, Курмангазы, Таттимбета, Махамбета, а также современные песни Тлендиева. Также исполняли и произведения известных турецких композиторов, попурри на турецкие песни. Зрителям очень понравилось, они подпевали и танцевали», – рассказал Ерлан Бактыгерей, дирижер академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета.

    Ну а сейчас коллектив готовится к открытию в октябре нового концертного сезона, на котором прозвучат произведения казахских и русских классиков, а также песни из программы гастролей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Турция
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