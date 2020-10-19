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    Более 10 тысяч жителей Карагандинской области получат помощь от фонда Birgemiz

    19 Октября 2020, 15:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках пятой волны акции #Bizbirgemiz материальную помощь получат 10 742 жителя Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По поручению Нурсултана Назарбаева единовременная выплата в размере 50 тысяч тенге начисляется социально уязвимым слоям населения 23 городов Казахстана, наиболее пострадавших от коронавируса. Всего с начала пандемии фондом оказана помощь 57 729 гражданам на 2 млрд 887 млн тенге.

    В Карагандинской области по 50 тысяч тенге единоразово получат жители таких городов, как Караганда, Темиртау, Балхаш и Жезказган. Она предоставляется следующим категориям населения:

    - малообеспеченные многодетные семьи;

    - нуждающиеся инвалиды;

    - семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

    - пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения;

    - дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев);

    - участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним;

    - труженики тыла.

    Единовременная выплата назначается вышеуказанным категориям граждан, ранее не получавшим помощи от фонда Birgemiz. Она будет начисляться автоматически. Регистрироваться, собирать документы не нужно: деньги поступят на карточные счета с СМС-уведомлением от имени фонда и партии Nur Otan.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Социальная поддержка Нур Отан
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