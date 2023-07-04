Более 10 тысяч требований для бизнеса, не соответствующих новой регуляторной политике, выявили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством проводится работа по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках этой работы выявлено 10,1 тыс. требований, не соответствующих базовым условиям новой регуляторной политики. На сегодня порядка 90% требований на подзаконном уровне отменены. По остальным 10% сформирован Единый пул поправок в законодательные акты и включен в проект закона по вопросам ведения бизнеса, который уже находится в Парламенте», - сказал Алибек Куантыров.

Министр отметил, что проводимая работа путем устранения архаичных, неактуальных требований позволит обеспечить прозрачность и упрощение многих процедур для предпринимателей, тем самым улучшая бизнес-климат и инвестиционную привлекательность.

«Внедрение новой регуляторной политики будет продолжена на региональном уровне. Также ведется работа по автоматизации систем управления рисками во всех сферах государственного контроля и надзора с использованием искусственного интеллекта без человеческого участия. Уже в прошлом году автоматизированы 35 сфер контроля, до конца текущего года будут автоматизированы остальные 35 сфер контроля», - заверил Алибек Куантыров.

По словам глава Миннацэкономики, автоматизация госконтроля обеспечит назначение проверки без человеческого участия начиная с 1 января 2024 года, то есть после завершения моратория на проверки МСП.

«Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемных субъектах бизнеса, снижая административное давление на законопослушных предпринимателей. В результате этой работы, ожидается, что плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза, а число привлеченных к административной ответственности значительно сократится», - резюмировал Алибек Куантыров.