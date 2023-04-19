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    Более 10 тысяч специалистов ежегодно будут готовить в колледжах по заказу предприятий

    19 Апреля 2023, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 10 тысяч специалистов ежегодно будут готовить в казахстанских колледжах по целевому заказу предприятий, передает пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Об этом стало известно на совместном совещании Министерства просвещения с представителями заинтересованных госорганов, отраслевых ассоциаций, руководителями предприятий строительной отрасли, местными исполнительными органами и руководителями организаций технического и профессионального образования по вопросам обеспечения строительной отрасли страны квалифицированными кадрами.

    По словам вице-министра Едиля Оспана, на сегодня подготовка кадров для строительной отрасли ведется в 224 колледжах страны. В них обучается порядка 22 тысяч человек, из них 88% – по государственному образовательному заказу.

    «Ежегодно на строительные специальности поступают около восьми тысяч человек, трудоустраиваются 60-65% выпускников. Важно отметить, что сегодня мы предоставляем колледжам академическую самостоятельность, которая дает возможность совместно с работодателями разрабатывать образовательные программы на основе профстандартов и требований рынка. Также начата целевая подготовка кадров по заявкам предприятий. Всего в 2022 году по заявкам предприятий принято 7 727 человек, из них 2 250 человек по строительным специальностям. В целом объем целевой подготовки кадров будет ежегодно увеличиваться до 10 тысяч абитуриентов», - отметил вице-министр.

    Также в обсуждении приняли участие представители министерств индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения, Центра развития трудовых ресурсов, НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и работодатели. На совещании были подняты вопросы условий труда, повышения охвата студентов дуальным обучением и меры поддержки молодых специалистов.

    Отметим, при Министерстве просвещения будет создана диалоговая площадка для обсуждения актуальных вопросов по подготовке кадров с целью выработки и принятия соответствующих решений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
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