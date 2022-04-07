Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 10 тысяч россиян получили казахстанские ИИН

    7 Апреля 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние три месяца сгенерировано более 10 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для граждан России, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

    С 24 февраля по 2 апреля 2022 года в Казахстан, как сообщили в МВД РК в ответе на запрос МИА «Казинформ», въехали более 108 тысяч россиян, выехали – почти 100 тысяч.

    В ведомстве напомнили, что граждане РФ могут находиться в Казахстане после пересечения госграницы до 90 дней без вида на жительства.

    Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщали, что с начала года на работу в Казахстан приехали более 6,3 тысячи россиян. При этом критического уровня наплыва граждан из соседней страны не наблюдается. В прошлом году граждан РФ, приехавших в РК, было 18,8 тысячи человек.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин считает, Казахстану выгодно принимать IT-специалистов и компании с уже мировым уровнем. Это обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Россия МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Пожар в области Абай – версию поджога рассматривает МВД
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай