Более 10 тысяч россиян получили казахстанские ИИН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние три месяца сгенерировано более 10 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для граждан России, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

С 24 февраля по 2 апреля 2022 года в Казахстан, как сообщили в МВД РК в ответе на запрос МИА «Казинформ», въехали более 108 тысяч россиян, выехали – почти 100 тысяч.

В ведомстве напомнили, что граждане РФ могут находиться в Казахстане после пересечения госграницы до 90 дней без вида на жительства.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщали, что с начала года на работу в Казахстан приехали более 6,3 тысячи россиян. При этом критического уровня наплыва граждан из соседней страны не наблюдается. В прошлом году граждан РФ, приехавших в РК, было 18,8 тысячи человек.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин считает, Казахстану выгодно принимать IT-специалистов и компании с уже мировым уровнем. Это обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев.



