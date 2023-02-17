Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 10 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Нуринского района Карагандинской области

    17 Февраля 2023, 16:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области взят на контроль 21 населенный пункт и 277 дворов. В 12 селах возведены земляные защитные валы, в трех – габионы. С ходом противопаводковых работ во время рабочей поездки в район ознакомился глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Нуриском районе Карагандинской области идет подготовка к весне. Создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ЧС во время паводков. Заготовлено пять тысяч тонн инертных материалов, 20 тысяч единиц мешкотары, подготовлены 32 перекачивающих насоса и 29 мотопомп.

    Ермаганбет Булекпаев совместно с начальником ДЧС Муратом Катпановым и соответствующими специалистами осмотрел русло реки Кундызды в поселке Нура, где было расчищено 830 метров. Также на этом участке укреплен защитный вал протяженностью 400 метров.

    Продолжается работа по санации русла реки Нуры между селами Шахтерское и Байтуган. Углубление и спрямление русла и гидротехнические мероприятия необходимы для обеспечения свободного течения воды. Санации подлежат более 18 километров.

    В поселке Нура для предотвращения подтопления возведены земляные валы вдоль улицы Масалина. На улицах Кунаева, Колодия, Балабиева, Абая, Женис, Мынбаева обустроены водоотводные арыки. В районе улиц Искакова и Мынбаева установлены габионные сооружения. Ежегодно в весеннее время проводится реконсервация 48 водосточных труб. Зимой чистят и вывозят снег. Также проведены работы по установке водопропускной трубы (под защитным валом) в селе Кертинды.

    «Более 10 тысяч кубометров снега уже вывезено из населенных пунктов. Работы будут продолжены и в марте. Сейчас идет расчистка водопропускных труб, водосточных арыков, нарезка траншей. Это ежегодные работы. Вся техника у нас есть», - рассказал начальник отдела по ЧС Нуринского района Бекбулат Исаев.

    Укреплены защитные валы и в селах Егинды, Тассуат, Заречное. Установлены водоотводные лотки в поселке Нура.

    Также глава региона посетил село Кантай, где были завершены мероприятия по укреплению земляного вала, и местную дамбу.

    Ермаганбет Булекпаев поручил обеспечить своевременное проведение работ по подготовке к паводкам.


    Фото: Еркебулан Хадылбек

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Паводок Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
    Готовность к паводкам проверяют в Костанайской области
    Астанчан попросили очистить частные дворы от снега
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров