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Более 10 тысяч казахстанцев подали заявки на праймериз «Nur Otan»

28 Августа 2020 11:03
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Более 10 тысяч казахстанцев подали заявки на праймериз «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предпоследний день регистрации по всей стране казахстанцы продолжают подавать свои заявки на праймериз партии «Nur Otan». На сегодня подано уже более 10 тысяч заявлений, из них в качестве кандидатов зарегистрировано 8 915 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

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Согласно опубликованной информации, 36,4% кандидатов - женщины, 28,9% молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 3 023 кандидата, то 6 978 – самовыдвиженцы.

Принять участие во внутрипартийном отборе намерены представители различных социальных групп и возрастов. Действующие депутаты маслихатов также планируют попробовать свои силы в праймериз.

Один из них – депутат Павлодарского районного маслихата и основатель проекта «Село – опора государства» Дмитрий Корепанов.

«Я родился в городе, но в 2013 году решил посвятить себя селу, развитию сельского хозяйства. Мне не понаслышке знакомы трудности, с которыми сталкиваются сельчане и сельхозтоваропроизводители. Сегодня в аграрном секторе чувствуется кадровый «голод», особенно не хватает молодых специалистов. Поэтому сейчас я реализую проект, направленный на профессиональную ориентацию молодежи, обучение их фермерскому, ветеринарному и аграрному делу. Праймериз – действенный механизм повышения партийной демократии, шанс есть у каждого кандидата и неважно, есть опыт в политике или нет», - поделился Дмитрий Корепанов.

Побороться за голоса однопартийцев планируют и бывшие акимы областей. К примеру, экс-аким Кызылординской области Болатбек Куандыков. Также партийцы решат, достоин ли бывший аким Северо-Казахстанской области Самат Ескендиров представлять их интересы в выборных органах.

Участвовать в праймериз решил председатель Международного союза айтыскеров и исполнителей терме Журсин Ерман.

«Партия «Nur Otan» выступает за развитие культуры и традиций, пропаганду семейных ценностей. Думаю, что могу внести свою посильную лепту в этом направлении, поэтому тоже решил выдвинуть свою кандидатуру», - подчеркнул Журсин Ерман.

Стоит отметить, что в эти дни представители Лиги сторонников партии «Nur Otan» выехали в регионы, чтобы лично встретиться с людьми и ознакомиться с процессом регистрации кандидатов и подготовки к остальным этапам праймериз. По итогам поездок в партию будут внесены соответствующие рекомендации и предложения.

Напомним, что регистрация кандидатов на праймериз партии «Nur Otan» завершается 28 августа. Подать заявку можно как онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте primaries.kz, так и лично в территориальных организационных комитетах.

Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз.

По вопросам проведения праймериз запущена специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.


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#Нур Отан   #Общество  
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