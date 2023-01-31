Более 10 тысяч га сельхозугодий отведут под сахарную свеклу в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Погодные условия нынешнего года позволили жамбылским аграриям начать посевную кампанию раньше срока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства, в этом году в Жамбылской области под сельскохозяйственные культуры планируется выделить 770,7 тысячи га, что на 14,7 тысячи га больше, чем в 2022 году. Предпочтение при этом будет отдано зерновым и зернобобовым, масличным культурам, овощам, бахчевым, картофелю и сахарной свекле.

В весенне-полевых работах в крестьянских хозяйствах региона будет задействовано 7 317 единиц сельскохозяйственной техники.

По словам руководителя облуправления сельского хозяйства Нурби Джигитекова, в 2023 году под сахарную свеклу планируется отвести более 10 тысяч га.

«Сахарную свеклу у нас сеют хозяйства Байзакского, Жамбылского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Шуского районов. Картофель будет размещен на 11,8 тысячи га, зерновые и зернобобовые культуры - на 398,2 тысячи га. Необходимо 90,2 тысячи тонн семян. Дополнительно ожидается поставка семян сахарной свеклы, кукурузы на зерно, картофеля, силосной кукурузы и подсолнечника из-за рубежа, а также из Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областей», - сообщил спикер.

На поддержку аграрного сектора Жамбылской области в 2023 году предусмотрено более 100 млрд тенге. Это средства на выплату субсидий аграриям, на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения, а также проектов по строительству молочно-товарных ферм, овощехранилищ, поддержку птицеводства и рыбного хозяйства, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в 20223 году в Казахстане предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 171,3 тысячи га и сахарной свеклы - на 6,7 тысячи га.

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