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    Более 10 тысяч деревьев высадят в Алматинском районе Астаны

    9 Февраля 2023, 01:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинского района Астаны Максат Саматов сообщил, что в текущем году в районе высадят более 10 тысяч деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Парки и скверы стали любимым местом проведения досуга жителями района. Всего в районе есть 6 парков, 2 бульвара и более 30 скверов. Наш район один из самых зеленых в городе. На территории района растут более 200 тысяч деревьев. Площадь газонов составляет около 4 млн квадратных метров. В 2022 году посажено около 10 тысяч деревьев, эту работу мы будем продолжать. В 2023 году планируем посадить более 10 тысяч деревьев в парках, скверах, дворах, по улицам», – сказал Максат Саматов.

    По его словам, дополнительной задачей является обустройство поливочного водопровода в районе.

    Аким также сообщил, что в районе трудятся около 700 человек на работах по поддержанию чистоты на территории. Работает более 500 единиц специальной техники. В настоящее время идет работа по очистке территории от снега, заключен договор с подрядными организациями, которые заготовили около 10 тысяч тонн противогололедных материалов. Все работы ведутся по утвержденному графику. С начала зимнего сезона с территории района вывезено около 9 тысяч тонн снега.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Акимат
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