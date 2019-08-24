Более 10 тысяч безработных трудоустроили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области с начала года трудоустроено более 10 тысяч безработных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 августа 2019 года в центры занятости обратилось 14 420 человек, из которых 10 009 человек были трудоустроены. 3 748 безработных трудоустроены на текущие вакантные рабочие места, 372 человек на социальные рабочие места, 714 выпускников средних и высших учебных заведений направлены на созданные рабочие места в рамках молодёжной практики. 846 человек прошли профессиональную подготовку, 784 человека были направлены на обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес», 121 получили кредиты и 45 получили государственные гранты», - сообщила руководитель отдела занятости областного управления координации занятости и социальных программ Гульбулат Амангалиева .

Она напомнила, что в регионе активно проводятся яр марки вакансий. В более 30 ярмарках приняли участие 3 700 человек, в результате трудоустроено 1 808 человек. Еще 5 175 безработных направлены на общественные оплачиваемые работы.