Более 10 патрульных машин в Алматы гнались за находившимся в наркотическом опьянении лихачом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лихач без водительских прав пытался скрыться от полицейских в Алматы. Его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео скопления полицейских автомобилей. По данным очевидцев, это около 20 машин.

В пресс-службе департамента полиции города Алматы пояснили, что сегодня под утро на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина была замечена автомашина марки «Mercedes», водитель которой мчался на высокой скорости, совершал на проезжей части опасные маневры, создавая аварийные ситуации.

«Законным требованиям патрульных о незамедлительной остановке своего авто, водитель не подчинился. Напротив - поспешил скрыться. Его машина была блокирована другими нарядами на улице Тлендиева, севернее проспекта Райымбека. За рулем находился гр. Я., 1992 года рождения, который, как установлено, в сентябре 2020 года за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии судом был лишен водительских прав на полтора года. После сегодняшнего задержания водителя он был освидетельствован: на этот раз врачи выявили у него наркотическое опьянение. По данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 346 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

Кроме того, по данным руководителя управления местной полицейской службы полковника полиции Манапа Саттарова, в отношении гр. Я. также были составлены сразу 15 административных протоколов за нарушения, допущенные им в попытке скрыться, в том числе за неподчинение сотрудникам полиции, за проезд на красный сигнал светофора, за создание аварийной ситуации, за нарушение правил маневрирования и другое.







