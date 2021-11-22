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    Более 10 НПО появляются в Казахстане ежемесячно

    22 Ноября 2021, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева выразила мнение касательно уровня развития НПО в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие помнят, что в страновом масштабе такой путь гражданского сектора начинался с пары десятков малоизвестных НПО и вырос до самого развитого в Центральной Азии общественного института, в становлении которого есть заслуга каждого из вас», - сказала Аида Балаева, выступая на десятом юбилейном Гражданском форуме Казахстана.

    По ее словам, вряд ли кто‑то обладает готовыми рецептами взращивания гражданского общества.

    «Но и в прошлом, и сегодня перед властью стоит только одна задача – создать максимально благоприятную среду для его развития. Пожалуй, одним из его верных признаков является тот факт, что сегодня для открытия НПО, от инициации до регистрации, потребуется всего лишь 7-10 дней. А ежегодно ряды казахстанского «третьего сектора» пополняются в среднем на 150 новых участников или 12-13 НПО в месяц», - отметила министр.

    «Уверена, что многие их них активно включились в общественные процессы и сегодня участвуют вместе с нами в работе Х Гражданского форума, который является не просто юбилейным мероприятием, а полностью посвящен итогам 30-летия Независимости нашей страны», - заключила А. Балаева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Акмолинская область НПО Общество МИОР
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