Более 10 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 11 злостных неплательщиков алиментов привлечены к уголовной ответственности в прошлом году в Карагандинской области. Об этом сообщили на заседании расширенной коллегии департамента юстиции с участием представителей прокуратуры и общественников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошлый год в Карагандинской области наказаны 11 злостных должников по алиментам. Они привлечены к уголовной ответственности. Сотрудники департамента юстиции отметили, что на сокращение количества неплательщиков существенно влияет ужесточение законодательства. Стоит отметить, что в позапрошлом году должников было 26.

«Проблемы с исполнением связаны с реальным отсутствием у должников возможности выплачивать накопившиеся задолженности. Исправление ситуации возможно только путем трудоустройства должников. В 2022 году проведено 13 ярмарок по трудоустройству. При этом участие самих должников в мероприятиях оставляет желать лучшего. Направление на трудоустройство получили 87 должников. Из которых трудоустроены всего 12», - сказала руководитель отдела департамента юстиции Карагандинской области Людмила Гальчунова.

Категория дел, которая не остается без внимания и контроля – это взыскание заработной платы. Общий долг нерадивых работодателей по области 442 миллиона тенге. Всего взыскано более 133 миллионов тенге.

«В целом в прошлом году в производстве у частных и государственных судебных исполнителей находились более 130 тысяч исполнительных документов на сумму более 19 млрд тенге. Особое внимание уделялось взысканию заработной платы. Таких документов находились в производстве 144, из которых 51 окончены производством», - отметил руководитель отдела департамента юстиции Карагандинской области Адильхан Изатов.

Бесплатную юридическую помощь от адвокатов области в прошлом году получили более 12,5 тысяч человек. Это на 40% больше по сравнению с 2021 годом.



