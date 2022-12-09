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    Более 10 млрд тенге направят на строительство новой магистрали водоснабжения в Алматы

    9 Декабря 2022, 12:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы около 200 тыс. человек не имеют постоянного доступа к центральному водоснабжению. Об этом на сессии маслихата сообщил депутатам аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения питьевой водой жителей в первую очередь западной части нашего города для завершения строительства водозабора на реке Каргалы в июне 2023 года и дальнейшего строительства водозабора на реке Аксай в следующем году предусмотрено 8,6 млрд тенге», – сказал Ерболат Досаев.

    Также продолжится строительство водопровода и канализации в микрорайонах Нижняя Пятилетка, Шуакты, Жас-Канат, Каменское плато, Кенсай и других на 4,4 млрд тенге.

    В микрорайонах Шанырак-1, 2 и Ожет, в квадрате ул. Казыбаева - Рыскулова - Татибекова - Райымбека и других до конца 2023 года завершат строительство инженерных сетей на 3,2 млрд тенге.

    От Юбилейного до мкр. Колсай, мкр. Алгабас и Маяк, Шапагат, пос. Альмерек начнется новое строительство магистральных и разводящих сетей водоснабжения на 10,8 млрд тенге с охватом 170 тыс. жителей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ Строительство
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