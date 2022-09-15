Более 10 млн тенге выплатили за оружие жителям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги акции по выкупу у населения незарегистрированного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, главной целью акции является профилактика правонарушений с применением огнестрельного оружия.

«Всего жамбылцы сдали в полицию 160 единиц оружия, в том числе 16 единиц нарезного, 140 – гладкоствольного и четыре – травматического. Если в первые годы акции встречались экзотические экземпляры, включая кустарно изготовленное или раритетное оружие, то сейчас это в основном оставшиеся от родственников предметы охотничьего снаряжения. За добровольную сдачу предметов вооружения жители получили выплаты на общую сумму более 10 млн тенге. Все оружие подлежит уничтожению», - сообщил начальник управления административной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

По словам спикера, значительная часть оружия (149 единиц) оценена по второй категории - это оружие, пригодное к стрельбе, но утратившее первоначальный вид и имеющее дефекты. К третьей категории, как непригодному для дальнейшего использования или опасному в эксплуатации из-за технических неисправностей, эксперты отнесли 11 единиц оружия.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.

Для проведения данной акции из республиканского бюджета было выделено 10 млн 404 тыс. тенге, пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщалось на сайте Polisia.kz, Министерством внутренних дел с 2008 года проведено 11 республиканских акций по выкупу у населения незаконно хранящегося вооружения. На эти цели из республиканского бюджета выделяются необходимые финансовые средства. За все акции (2008, 2012 - 2015, 2016 - 2021), населением на возмездной основе добровольно сдано более 54 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов к нарезному оружию.