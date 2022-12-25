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    Более 10 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

    25 Декабря 2022, 09:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 25 декабря лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2668 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 2528 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 140 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 350 пациентов, на амбулаторном уровне – 2318 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 257 человек, а 10 казахстанцев заболели ковидной пневмонией.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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