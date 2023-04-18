Более 10 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 11 человек погибли в провинции Чжэцзян на востоке КНР в результате пожара на одном из местных промышленных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям Центрального телевидения Китая, возгорание возникло в понедельник примерно в 14:00 по пекинскому времени в уезде Уи, административно подчиняющемся городу Цзиньхуа.