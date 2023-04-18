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    Более 10 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае

    18 Апреля 2023, 23:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 11 человек погибли в провинции Чжэцзян на востоке КНР в результате пожара на одном из местных промышленных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По сведениям Центрального телевидения Китая, возгорание возникло в понедельник примерно в 14:00 по пекинскому времени в уезде Уи, административно подчиняющемся городу Цзиньхуа.

    На место происшествия оперативно прибыли пожарные, медики и полиция. Власти организовали спасательные работы. Причина ЧП выясняется, ведется следствие.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Промышленность Китай
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