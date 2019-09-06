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    Более 10 800 детей получили помощь к новому учебному году в Карагандинской области

    6 Сентября 2019, 09:28

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в рамках масштабной акции «Дорога в школу» более 10 800 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили помощь к новому учебному году. Спонсоры и благотворители им купили канцелярские принадлежности, ранцы и школьную одежду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

    Некоторые организации дарили семьям сертификаты на определённую сумму, чтобы они сами выбрали необходимое для учёбы.

    Акцию поддержали частные и государственные структуры. Благотворительную помощь в сборе детей в школу оказали компании, предприятия и организации, общественные и религиозные объединения, члены областной Ассамблеи народа Казахстана и многие другие.

    По информации областного управления образования, в общей сложности помощь оказана на сумму свыше 140 млн тенге.

    На этом акция «Дорога в школу», стартовавшая в июле, не завершается. Она продолжится до конца сентября.

    Акция «Дорога в школу» проходит в Карагандинской области на протяжении 10 лет. Ежегодно помощь получают тысячи учащихся.

    Автор:

    Карагандинская область Образование Благотворительность Социальная поддержка Общество
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