Более 10,5 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК опубликовал статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«24 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 833 731 человек, вторым компонентом провакцинировано 10 588 948 человек»,- говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1227 человек.



