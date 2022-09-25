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Более 10,5 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Сентября 2022, 09:02
Более 10,5 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК опубликовал статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«24 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 833 731 человек, вторым компонентом провакцинировано 10 588 948 человек»,- говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1227 человек.


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